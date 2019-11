Shopping di lusso per Sonia Bruganelli e gli haters la attaccano

Fare shopping nei negozi dei brand di lusso è un privilegio per pochi ma farlo a negozio chiuso e in modo privato, con un bicchiere di champagne in mano, è un'esclusiva di pochissimi. Tra questi c'è Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, che in queste ore si è concessa un po' di tempo per fare acquisti con le amiche e con gli amici.

A documentare il tutto ci ha pensato Laura Cremaschi, che in una serie di storie su Instagram, ripostate dalla stessa Bruganelli, ha mostrato il gruppo intento a fare shopping. L'atmosfera è goliardica nello showroom di lusso romano. La moglie di Paolo Bonolis viene immortalata mentre, con l'immancabile bicchiere di bollicine in mano, si prova alcuni capi e alcune borse della collezione, mentre gli amici fanno altrettanto.

Sonia Bruganelli è nota per la sua passione per il lusso, che spesso mostra sui suoi social senza preoccuparsi di quanti la accusano di ostentare. In più di un'occasione la donna si è difesa, spiegando che (giustamente) i soldi che guadagna li investe come desidera e non deve giustificarsi con i social. Lo shopping di lusso piace a tutti, c'è chi può permetterselo e chi no. Per altro, è una consuetudine per alcuni brand di un certo livello ospitare i volti noti nello showroom dopo l'orario di chiusura, in modo tale che possano dedicarsi ai loro acquisti senza essere riconosciuti e disturbati. Non si tratta di un'eccezione solo per Sonia Bruganelli ma ci sono state altre occasioni in cui è avvenuto, previo appuntamento. Ma anche questa volta gli haters l'hanno messa nel mirino.