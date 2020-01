"Siete solo 'figli di ...'" ma Aurora Ramazzotti replica: "Sono fortunata"

Aurora Ramazzotti sembra destinata a essere per sempre una “raccomandata”, almeno agli occhi di un certo tipo di persone che frequentano il web. Questo è quello che molti utenti social pensano di lei, figlia privilegiata di due grandissimi dello spettacolo italiano, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Eppure, la ragazza si sta impegnando per scollarsi di dosso un'etichetta che non le appartiene. L'ultimo caso riguarda le vacanze trascorse da Aurora Ramazzotti e da Goffredo Cerza alle Maldive in compagnia di papà Eros.

Tra i tanti messaggi ricevuti quotidianamente, Aurora Ramazzotti ha trovato un videomessaggio pubblicato nelle storie da parte di quello che sembra essere un suo coetaneo. Per preservarne la privacy ed evitargli il linciaggio mediatico, la figlia di Eros Ramazzotti ha preferito celarne il volto e il nome. " Volevo parlare ad Aurora Ramazzotti e al suo fidanzato che fanno gli sboroni alle Maldive: il figo vero va alle Maldive coi propri soldi! 'Ah mai noi lavoriamo...' ma cosa lavorate, che siete 'figli di'? Barboni! ", dice il ragazzo con il berretto in testa.

Non è certamente il primo o l'ultimo messaggio di questo tipo ricevuto da Aurora Ramazzotti, che stavolta è voluta intervenire per dire la sua: " Non voglio soffermarmi sulle sue parole nello specifico, perché io sono consapevole di essere fortunata. E questo l'ho sempre detto. Sono fortunata ", spiega Aurora, che poi specifica quale sia il suo concetto di “fortuna.” La figlia di Michelle Hunziker non menziona mai la buona stella che l'ha fatta nascere in una famiglia benestante, perché per lei la fortuna più grande è l'amore che i genitori le hanno sempre riservato e che le ha insegnato ad affrontare la vita. In passato, la ragazza ha ammesso che essere figlia di Michelle Hunziker per lei non è stato semplice, perché spesso sui giornali veniva messa a confronto con sua madre. Questo le ha creato dei complessi che sono stati superati solo in età adulta, anche grazie al supporto dei suoi genitori.