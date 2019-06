Silvia e Giulia Provvedi si scatenano in vacanza

Bikini striminziti, sole, mare e tanto divertimento. Sono questi gli ingredienti delle vacanze bollenti di Giulia e Silvia Provvedi, in barca con gli amici a Formentera. Le gemelle si scatenano in balli sfrenati, tra risate e movenze hot. E' soprattutto la bionda del duo Le Donatella, tornata da poco single, a dare il meglio di sé con passi di danza provocanti, lanciandosi in un siparietto piccante... per la gioia dei follower.

Giulia e Silvia Provvedi in vacanza

Silvia è ancora legata sentimentalmente al suo "Malefix", mentre Giulia è tornata single dopo la rottura con il calciatore Pierluigi Gollini. La bionda del duo può però contare sul sostegno della gemella e insieme, finalmente, si sono riunite a Formentera, dove sfoggiano bikini mozzafiato.

Le Provvedi, reduci del "Grande Fratello Vip", hanno rilanciato la loro carriera musicale con il singolo "Scusami ma esco", uscito lo scorso maggio. Le Donatella hanno sicuramente vissuto un anno impegnativo sotto tutti i punti di vista ma ora è tempo di vacanze e di relax a Formentera.

Le Baleari sono una delle mete preferite di Giulia e Silvia. Le gemelle dello showbiz italiano anche quest'anno hanno scelto il mare iberico dove sfoggiano i corpi tonici in bikini alla moda.