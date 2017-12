Silvia Provvedi: "Passerò Natale e Capodanno in carcere con Corona"

L'amore tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona sta superando ogni ostacolo, anche quello del carcere.

Intervistata dal settimanale Nuovo, Silvia Provvedi ha fatto sapere che non lascerà solo il suo compagno durante le festività. La cantante del duo Le Donatella spera che Corona possa lasciare il carcere per Natale e Capodanno, ma se questo non dovesse succedere, li passerà comunque con lui. "Ovviamente spero che Fabrizio esca dal carcere e torni a casa - dice a Nuovo -. Se non dovesse succedere cercherò di affrontare la situazione in modo tranquillo perché mi auguro che non manchi molto al momento in cui sarà rimesso in libertà. In ogni caso, sarò con lui, anche a San Vittore, la viglia di Natale, e il 31 dicembre, per festeggiare l'anno nuovo".

Nel corso della lunga intervista, Silvia ha anche confessato che parteciperà insieme alla gemella al talent show Dance, Dance, Dance in onda su Sky a partire da gennaio. La Provvedi rivela che è stato proprio Corona a dirle di andare: "Sapete cosa mi ha detto? 'Se tu e Giulia non vincete, ti lascio io'. Ha un bel caratterino. E, così, anche per lui, io e mia sorella ci stiamo impegnando al massimo. In attesa che la gara cominci, a metà gennaio, siamo sempre occupate con gli allenamenti massacranti".