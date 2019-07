Simona Ventura allarma i suoi fan: "Al fuoco!"

Da questa mattina sta succedendo qualcosa di strano nel profilo di Simona Ventura. La popolare presentatrice da poco tornata in Rai dopo l'esperienza in Mediaset ha postato ben 9 foto nere sul suo profilo, senza nessun accompagnamento testuale. Un comportamento quantomeno bizzarro per la Ventura, che negli ultimi anni è diventata molto social e condivide quotidianamente foto sue e della sua quotidianità. Contestualmente ai post, Simona Ventura ha pubblicato anche una serie di tre storie riprese da una diretta di poco prima, che ha messo in allarme i suoi fan.

La conduttrice stava facendo delle riprese all'interno di uno showroom per provare alcuni abiti per un nuovo progetto. Tra i tanti bellissimi abiti a sua disposizione, però, Simona ne ha inquadrato uno particolare e diverso dal solito. Una tuta rossa con cappuccio era appesa assieme agli altri nella rella ma non appena la conduttrice l'ha inquadrata è successo qualcosa alle spalle. Le sue grida di aiuto hanno interrotto l'atmosfera rilassata delle riprese, che si sono fatte confuse. A un certo punto Simona Ventura ha anche gridato “ Al fuoco! ” e le riprese si sono interrotte, mostrando solo lo schermo nero. Tutte le persone che stavano assistendo alla diretta si sono allarmate, compresa la sorella di Simona Ventura, Sara, che le ha scritto: “ Sista tutto ok? ”

Dopo di che non ci sono più state notizie della conduttrice, che oltre ai post neri e muti non ha condiviso altro con i suoi seguaci. Gli utenti più attenti hanno però notato qualcosa di particolare nelle riprese di Simona Ventura e hanno forse capito cosa si nasconde dietro un comportamento così strano. La tuta rossa che la conduttrice ha inquadrato durante la sua diretta è del tutto simile a quella indossata dai protagonista de “La Casa di Carta” e proprio oggi Netflix renderà disponibili gli episodi della terza stagione. Quella di Simona Ventura sembra essere un'operazione promozionale per la serie e c'è chi dice che la conduttrice potrebbe addirittura avere un ruolo nella terza stagione.