Simona Ventura e le lacrime al ristorante

A quanto pare questo non è un momento facile per Simona Ventura. La conduttrice sul piano professionale ha ritrovato l'entusiasmo di un tempo, la nuova avventura con Selfie ha rilanciato la Ventura, ma evidentemente in qualche altro sentiero della sua vita qualcosa non va. E così i paparazzi di Diva e Donna l'hanno pizzicata a cena con il suo compagno Gerò Carraro mentre all'improvviso scoppia in lacrime al ristorante.

La conduttrice asciuga una lacrima e prontamente il suo compagno la consola. Gli ultimi mesi di certo non sono stati semplici per la Ventura. Le polemiche dopo le parole di Stefano Bettarini all'interno della casa del Gf Vip sono state durissime. La conduttrice per giorni ha cercato di tenere un profilo basso per poi lasciare la parola al suo avvocato. Insomma di certo le parole dell'ex marito hanno lasciato il segno. Ma per il momento è giallo sul motivo di quello sfogo a cena. Simona tornerà presto a sorridere in tv... (Clicca qui per guardare le foto delle lacrime della Ventura)