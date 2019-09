Il simpatico siparietto fra Ilary Blasi e Silvia Toffanin. La moglie di Totti: "Ho la farfallona"

È iniziata la nuova stagione di Verissimo con al timone la bellissima Silvia Toffanin. La prima puntata è fin da subito spumeggiante. Dopo l'intervista a Giulia De Lellis, nella quale ha parlato del suo libro e di come ha scoperto dei tradimenti dell'ex fidanzato Andrea Damante, è arrivata la volta della stupenda Ilary Balsi.

Ilary e Silvia sono amiche da tempo. Così diverse caratterialmente, ma così complementari allo stesso tempo. Ilary Blasi, tra una battuta e l'altra, ha parlato dell'inizio della sua nuova avventura televisiva al fianco di Alvin: Eurogames, il rebot di Giochi senza frontiere. E tra una anticipazione, un indizio e un retroscena, la moglie di Francesco Totti si lascia scappare una battuta davvero esilerante. E da qui ne è nata una gag che ha fatto divertire tutti.

Vestita con un lungo abito dorato dallo spacco profondissimo, la bella Ilary ha accavallato le gambe. Immediatamente, è arrivata l'amica Silvia per evitare di mostrare qualcosa di privatissimo. "Che stacco di cosce - dice la Toffanin -. Tu non hai la farfallina?" E subito Ilary risponde con la sua classica ironia: "No ho la farfallona (ride, ndr). Ma andiamo avanti".

Immediatamente, le due amiche sono scoppiate a ridere e anche il pubblico. E il siparietto è subito diventato virale.