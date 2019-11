Slick Woods, la modella di Rihanna, ha un tumore

La giovanissima e affascinante Slick Woods è balzata agli onori della cronaca per essere diventata uno dei volti simbolo della campagna e della linea FENTY di Rihanna, ma anche per aver sfilato per la stessa linea durante l'appuntamento primaverile della New York Fashion Week, mentre era incinta di nove mesi e in fase di travaglio. Ora la modella ha rivelato di essere alle prese con un impegno molto importante, combattere il cancro, e lo ha fatto attraverso Instagram. Ha voluto affidare le sue sensazioni a un'immagine buffa e divertente, dove è immortalata mentre fa una linguaccia e si diverte circondata da una serie di amici che stanno festeggiando. La didascalia della foto recita: " come mi sento per la chemioterapia, urla per tutti quelli che la stanno affrontando" . La 23enne americana, originaria del Minnesota, è stata quindi incalzata da varie riviste a cui ha confermato la sua malattia e la lotta per la sopravvivenza.

Model Slick Woods says she's undergoing chemotherapy, but doesn't wanted to be treated like a "victim" https://t.co/YXiRr1vE6m — BBC News (UK) (@BBCNews) 21 novembre 2019

La notizia ha fatto subito il giro del mondo, catalizzando l'attenzione dei media, di molti fan e curiosi, che si sono riversati sulla sua pagina Instagram per lasciare un messaggio di supporto. Ma il fatto ha provocato un'ulteriore reazione da parte della modella, che ha pregato tutti di non trattarla come una vittima, pubblicando una seconda foto ancora più buffa: il piccolo figlio intento a fare una smorfia imbronciata. Non è chiaro il tipo di cancro contro cui Slick stia combattendo, anche se molti media sostengono sia alle prese con un melanoma al terzo stadio, ma la giovanissima sembra agguerrita e decisa a vincere. Intenzionata a proseguire nella sua carriera di modella e a vedere crescere il piccolo nato da poco.

Del resto il coraggio non le manca, visto che ha solcato la passerella mentre era all'inizio del travaglio, come ha specificato la stessa Slick: le immagini della sfilata mostrano il suo viso alle prese con i primi dolori: un mix di ammiccamenti e smorfie. Il fatto non l'ha turbata più di tanto, anche perché ha proseguito con il suo lavoro in modo professionale, supportata da tutto il team di FENTY e da Rihanna stessa, per poi completare il travaglio nelle successive 14 ore, fino alla nascita del bimbo. Una vita piena di difficoltà quella della modella, rimasta sola ben presto, con una madre incarcerata per 17 anni e uscita solo ora, nonché una nonna che dopo il divorzio non ha potuto occuparsi di lei: una situazione che l'ha portata a vivere per strada e finire in affari poco limpidi. Solo l'incontro casuale con una modella e l'idea di lanciarsi nel mondo della moda le ha permesso di dare una svolta alla sua vita, trovando la sicurezza che non ha mai avuto.

