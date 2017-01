Sofia Vergara, sipario malizioso ai Golden Globe 2017

Una gaffe di Sofia Vergara scatena le risate ai Golden Globe 2017. Si è trattato in realtà di uno scherzo volontario, un gioco di parole tra " annual " - ossia annuale - e " anal ", parola effettivamente pronunciata dall'attrice per divertire la platea.

" Buona sera - ha detto Vergara - La Hollywood Foreign Press Association ha una tradizione anale... Non volevo dire anale, volevo dire che hanno una tradizione d'ano... Hanno una tradizione - che si ripete ogni anno - di scegliere un attore di seconda generazione per dare una mano nella presentazione dei premi ".

Il discorso di Vergara, infatti, era volto a introdurre le tre figlie di Sylvester Stallone: Scarlet di 14 anni, Sistine di 18 e Sophia di 20, che sono state le Miss Golden Globe di quest'anno. Il loro compito consiste nel accompagnare i vincitori a ricevere il premio una volta che si trovano sul palco.