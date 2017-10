«Sogno di vincere l'Oscar e di dedicarlo a mia mamma»

Emanuele Beluffi

Sembra Honorè De Balzac ma ama Marcel Proust. Ha firmato trenta colonne sonore, lavorato per il teatro, il cinema e la tv e ha da poco ripreso i suoi show insieme al figlio Rudy. Lui è Umberto Smaila.

Il talento fa quello che vuole, il genio fa quello che può» (Carmelo Bene): caro Umberto, quanto conta essere talentuosi e quanto geniali?.

«La persona talentuosa è anche geniale. Per essere un genio devi avere talento, ma se non hai talento Oggi siamo a corto di geni».

Se avesse vent'anni e volesse fare le cose che ha fatto Umberto Smaila, come si muoverebbe oggi?

«Ne rifarei alcune e forse altre no. Qui dico una cosa che non ho mai detto fino in fondo: avrei contato fino a 100 prima di accettare di fare Colpo grosso. Forse la mia carriera avrebbe avuto una svolta diversa, chissà. Ma se rinascerò glieloo saprò dire!».

Che libro c'è oggi sul comodino di Umberto Smaila?

«Ken Follett, La colonna di fuoco. L'ho comprato una settimana fa, sono stato uno dei primi. Adoro i suoi romanzi intrisi di storia, li ho letti tutti. Mi piacciono molto anche i romanzi polizieschi e ho letto quasi tutto Dostoevskij e tutta la La recherche: in Proust c'è quella modernità che hanno solo i grandi».

Quando è stato in cui si è detto: Ce l'ho fatta?

«Mai. Sono ancora alla recherche. Quando mi vedo allo specchio, non v».edo un uomo di 67 anni, ma un ragazzo».

Un episodio OFF della sua vita

«A New York da Cipriani: dopo cena inizio a cantare Nessun dorma di Pavarotti einizio uno spettacolo suonandocon forchette e coltelli! Mentre canto Satisfaction la manager dei Rolling Stones si mette a ballare e intanto un capo del Mossad mima gli ombrelloni cantando Per quest'anno non cambiare stessa spiaggia stesso mare. Sembrava di essere in un film di Frank Capra. Lì ho capito che non ero un genio, ma avevo talento!».

Un sogno da realizzare...

«Notte degli Oscar, Michael Douglas che dice: I'm happy to present the Academy Award for the best original score: mr. Umberto Smaila!. E io che dedico il premio a mia madre e a mia moglie e concludo con un: W l'Italia! ».