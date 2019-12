Altro che crisi: Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez ancora insieme

La crisi non c'è e si vede. Nonostante le voci su una possibile rottura tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez si moltiplichino, un video circolato nelle scorse ore sui social ha chiarito ogni dubbio. I due stanno ancora insieme. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata pizzicata insieme al fidanzato Jeremias in compagnia dei cognati, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Il quartetto ha trascorso una piacevole serata insieme e la coppia è apparsa più affiatata che mai.

Sono trascorse poche settimane dal rientro in Italia di Soleil Sorge dopo l'esperienza nel reality game Pechino Express. La modella milanese ha terminato le riprese del programma on the road targato Rai Due ed è tornata alla sua vita di tutti giorni. Da un po' di tempo, però, non si vedeva più al suo fianco il fidanzato Jeremias Rodriguez, conosciuto nell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi. Dopo una serie di tira e molla, poco prima della partenza per Pechino Express, il settimanale Spy era uscito con la notizia che i due si erano lasciati. In effetti suoi social era da tempo che la coppia non compariva insieme con foto o storie. Per questo in molti hanno pensato che tra i due fosse sceso di nuovo il gelo. La coppia aveva vissuto una crisi profonda nel loro rapporto già in primavera. Ma sia Soleil sia il fratello minore di Belen non avevano rimosso le foto insieme dai social, un segnale che lasciava intuire che tra i due il legame fosse ancora forte.

Nonostante i due abbiano cercato di tenersi al riparo dai pettegolezzi, un video che li immortala insieme, felici e affiatati, è iniziato a circolare su Instagram nelle scorse ore. Soleil e Jeremias hanno trascorso una serata diversa dal solito insieme a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Insieme il gruppo si è divertito su una pista di go-kart nell'interland milanese concedendosi qualche scatto e video. I diretti interessanti non hanno però pubblicato niente sui rispettivi profili social, ma alcuni fan hanno pensato bene di mettere i video sul web e la notizia si è diffusa ben presto.