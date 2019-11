Sempre più personaggi arcobaleno all'interno delle serie Tv Usa

Sono aumentati a dismisura gli omosessuali e i transessuali all’interno delle serie tv americane.

A rimarcarlo, come sottolinea il quotidiano La Verità, è l’approfondito rapporto annuale realizzato da Glaad, un’organizzazione no profit che promuove la diversità sessuale in tv e che, più in generale, si occupa di portare avanti le battaglie pro Lgbt. Su un totale di 879 personaggi apparsi in questa stagione televisiva Usa, 90, cioè il 10,2%, possono essere classificati Lgbt. La differenza rispetto all’anno precedente è lampante, visto che nel 2018 la percentuale ammontava all’8,8%, cioè quasi due punti in meno.

Ma c’è un altro dato che merita attenzione: il 10,2% citato è il valore più alto di sempre mai registrato dall’organizzazione da quando, 15 anni fa, ha iniziato a stilare il report. In altre parole, mai come oggi, seguendo una serie televisiva americana su Netflix, Hbo o qualunque altra piattaforma, è alta la probabilità di imbattersi in un personaggio gay o, più generalmente, “arcobaleno”. Fa impressione confrontare la situazione attuale con quanto registrato nel passato, visto che dieci anni fa la percentuale di Lgbt all’interno delle serie tv era ferma al 3%, mentre 15 anni fa addirittura al di sotto del 2%.

Sempre più "personaggi arcobaleno"

Nei prossimi anni la copertura gender dei media è destinata ulteriormente a salire, o almeno così auspica la stessa Glaad: “Quest’anno stiamo lanciando una nuova sfida. Glaad si sta attivando con l’industria televisiva affinché entro il 2025, nelle serie tv in prima serata, i personaggi Lgbt siano almeno il 20%”. Insomma, l’obiettivo dichiarato è aumentare a dismisura il numero di profili arcobaleno sul piccolo schermo per dare l’impressione ai telespettatori che quello sia un modello diffuso e da seguire.

La propaganda arcobaleno è dunque cresciuta a dismisura e ha conquistato uno dei pilastri del settore dell’intrattenimento, seguito ogni anno da decine di milioni di individui. Il risultato è sorprendente, a maggior ragione se lo confrontiamo con la percezione che hanno gli stessi americani sulla presenza degli omosessuali all’interno della società. Un sondaggio Gallup afferma che la “quota di popolazione adulta americana” che si identifica come Lgbt si attesta al 4,5% mentre, come abbiamo visto, la visibilità di omosessuali e transessuali nelle serie tv Usa è oltre il doppio di quella reale.

Insieme ai personaggi arcobaleno sono aumentati anche quelli di colore, che oggi si attestano intorno al 47% del totale. In questo caso, l’aumento è stato del 3% rispetto all’anno passato, proprio come nel caso dei profili femminili, i quali si attestano al 46%, una soglia giudicata dal report troppo bassa visto che le donne formano il 51% della popolazione americana.