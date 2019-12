La sorella di Tina Cipollari preoccupata per Kikò Nalli: "Soffre per Ambra"

La storia tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo continua a destare qualche perplessità, tra i fan ma anche in famiglia. La sorella di Tina Cipollari, Annarita, si è detta preoccupata per l’ex cognato che, pare, stia soffrendo per la ex gieffina.

La relazione tra i due, nata sotto le telecamere di Canale 5, non è stata quasi mai ben vista dalla famiglia di origine dell’hairstylist che, tuttavia, ha continuato a difendere a spada tratta la Lombardo e il loro sentimento. Negli ultimi tempi, però, qualcosa ha iniziato a scricchiolare facendo vociferare chi da sempre li segue: prima la crisi di coppia, poi il presunto tradimento di lei con Gaetano Arena e, infine, il malore di Kikò e la totale assenza di Ambra in ospedale. Una serie di indizi che, quindi, hanno fatto credere che la liaison tra i due non stesse procedendo nel migliore dei modi e, a conferma di queste ipotesi, ci sono le dichiarazioni di Annarita Cipollari.

“ Mi preoccupa il suo rapporto con Ambra – ha detto la sorella di Tina al settimanale DiPiù Tv - . Lo vedo nervoso e mi ha anche confidato che non si sentono da un po’. Per me sta soffrendo e non lo vuole ammettere. Io a volte ho l’impressione che questa Ambra lo abbia stregato. A me lei non piace, lui lo sa. Infatti Kikò non me ne parla quasi mai e se io provo a nominarla lui si arrabbia. E la sua pressione ne risente ”. Annarita, dunque, ha palesato pubblicamente i suoi forti dubbi sulla nuova fiamma di Kikò attribuendo anche ad Ambra parte delle cause del malessere avvertito giorni fa da Nalli.

I problemi di salute dell’hairstylist, però, pare fossero dovuti solo all’eccessivo stress cui è stato sottoposto negli ultimi tempi e, a riguardo, la sorella della Cipollari ha chiarito che Kikò si è ripreso velocemente. “ Adesso è stato dimesso, ma vorrei vederlo più sereno – ha aggiunto la donna, manifestando ancora le sue perplessità nei confronti della Lombardo - . Dubito però che in questo periodo possa accadere: sta molto soffrendo e le sue pene sono soprattutto d’amore ”.