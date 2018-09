"Ma gli sponsor non ti passano più i vestiti?". Belen gela l'hater

Belen Rodriguez senza veli fa impzzire il web, lo fa con addosso gli abiti, figuriamoci senza.

Il suo nudo coperto soltanto da un ventaglio ha avuto un gran successo in rete. Anche se come al solito c'è stato qualcuno che ci ha visto del marcio. E tra un commento e l'altro - ovviamente - è arrivata anche la battutina "scomoda". "Mi chiedevo, ma ultimamente gli sponsor non ti passano più vestiti?", provoca un utente.

E si sa, Belen Rodriguez non è abituata a stare zitta e immediatamente è arrivta la replica iroica "C'è crisi". Ma non finisce qui perchè in questo caos di ormoni e attacchi è stato tirato in ballo anche il compagno della showgirl argentina. "Che ne pensi Andrea Iannone?", ha chiesto un utente. E subito il pilota di MotoGp ha risposto con poche e semplici parole ma che in realtà sono una vera dichiarazione d'amore: "Che come sempre è unica".