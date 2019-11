Spunta Magalì, l’undicesima figlia segreta di Maradona: "Farò il test del DNA”

Sembra che uno dei più grandi campione di calcio di tutti i tempi, Diego Armando Maradona, sia stato anche un grande “campione” nel diventare papà, e dopo il figlio segreto (il decimo) di qualche settimana fa ora spunta Magalì, una ragazza che dice di essere figlia del campione e chiede il test del DNA.

Magalì è ospite a “Live Non è la D’Urso” e racconta la sua storia che ha dell’incredibile. La ragazza infatti è stata data in adozione della madre ad una coppia, e raggiunta la maggiore età ha deciso di cercare la sua madre biologica specificando però che per lei considera suoi genitori quelli che l’hanno adottata e cresciuta con amore.

Quando la incontra scopre che la mamma aveva pianificato dal momento che ha scoperto di essere incinta, di dare in adozione la bambina: “ Mia madre mi ha dato in affidamento, era una decisione pianificata fin dall’inizio, e io ho accettato l’invito di venire in trasmissione - specifica - perchè su questa vicenda sono state dette molte cose e io vorrei chiarire e approfondire questi dubbi”.

Racconta poi, la sua incredulità nello scoprire di essere figlia di uno dei già grandi campioni di calcio del mondo: " Non è facile accettare una cosa del genere, elaborarla, interiorizzarla, figurati quando è un personaggio famoso come lui al mondo. Sono passati tantissimi mesi dalla notizie e ci sono ancora giorni che mi alzo al mattino e mi chiedo, ma dove sono? Che cosa sto vivendo? E’ una cosa fortissima, ma grazie ai miei genitori ho deciso di affrontare questo percorso e ho intrapreso questo cammino per scoprire la verità" .

Continua poi raccontando di aver chiesto a Maradona, tramite i suoi avvocati, di poter fare il test del DNA: " Devo dire che è stato molto disponibile e ha facilitato in ogni modo questo percorso. Ci tengo molto a dire questa cosa perchè da Diego ho avuto la massima disponibilità al 100% ”.