The Staircase: dal documentario alla serie tv con Harrison Ford

Non solo cinema per Harrison Ford, nel futuro dell’attore c’è anche la serie tv su The Staircase.

Non si tratta di una storia fantascientifica, di un thriller o di una storia d’amore, Harrison Ford sarà protagonista di un true crime questa volta. Nello specifico parliamo della trasposizione in serie tv del documentario, o docu-serie, The Staircase.

The Staircase, il documentario

The Staircase, disponibile con le sue tre stagioni su Netflix, è stato prodotto e diretto dal premio Oscar Jean-Xavier de Lestrade e racconta la bizzarra vicenda che vede protagonista lo scrittore americano Michael Peterson. Ex militare, giornalista, e appunto anche scrittore, Peterson è diventato famoso non solo per i suoi libri ma soprattutto per la morte della moglie Kathleen e il successivo processo.

La vicenda

Il 9 dicembre 2001 Peterson chiama il pronto soccorso di Durham, North Carolina. È nel panico e descrive in qualche modo la scena che ha di fronte: la moglie è in fin di vita ai piedi delle scale della loro casa. Quando la polizia arriva, Kathleen è morta. La donna ha diverse ferite sulla testa e molto del suo sangue è per le scale. Tutto fa pensare che il decesso sia stato causato da numerosi colpi inferti contro di lei, ma la ricostruzione del marito è questa: cadendo per le scale Kathleen ha sbattuto più volte la testa sugli scalini. Il principale indiziato diviene così Michael Peterson.

Le investigazioni ed il processo che seguono hanno numerosi colpi di scena. Come un precedente avvenuto alcuni anni prima il quale vede coinvolto sempre Michael Peterson. Al tempo si trovava in Germania e la vicina di casa, nonché amica, morì in circostanze molto simili a quelle in cui poi è morta sua moglie Kathleen. Le figlie della donna, in seguito, divennero le figlie adottive di Peterson e lo seguirono così negli Stati Uniti.

Harrison Ford, attore e produttore

Harrison Ford dovrebbe andare a ricoprire il ruolo di Michael Peterson, ma stando a quanto si dice sarà anche il produttore esecutivo della serie tv stessa. Altro produttore è Antonio Campos, già produttore di The Sinner, che sarà anche sceneggiatore degli episodi. Il documentario di The Staircase è incentrato sul lavoro fatto dalla difesa di Peterson, con avvocati e investigatori privati costantemente al lavoro per dimostrare la sua innocenza. Particolare attenzione viene data al passato di Peterson, ai suoi trascorsi militari e alla sua famiglia. Non sappiamo ancora se la serie tv seguirà questo indirizzo, ma la presenza di Harrison Ford, unita alla particolarità della storia, rende la serie tv già uno dei titoli più interessanti dei prossimi mesi.