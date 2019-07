Star nel mirino degli hater: ora le vip vanno al contrattacco

Gli insulti degli hater durante l'estate si sprecano. Vittime le nostre vip che hanno deciso di passare al contrattacco. Così se Alessia Marcuzzi posta scanzonata prendendo spunto dalla canzone di Rovazzi "Faccio quello che voglio", la Canalis photoshoppa il suo fondoschiena e la Santarelli replica dura contro chi la insulta.

I social offrono spunti di critica sull'aspetto fisico, sui giudizi privati, sulla vita dei personaggi famosi e non. La tendenza imbarazzante di biasimare gli altri sta raggiungendo livelli inaccettabili e le vip hanno deciso di non consentire più le opinioni cattive rivolte nei loro confronti: "E comunque basta con sta storia che ci ritocchiamo le foto, brutta cosa l'invidia". Questo il messaggio lanciato da Elisabetta Canalis qualche giorno fa.

Ha detto la sua anche Alessia Marcuzzi, conquistando il plauso di Michela Coppa, Chiara Giordano, Claudio Marchisio, Lucilla Agosti e Raffaella Zardo che commentano: "Sei la numero 1". E che dire della Santarelli? Monta su tutte le furie quando gli hater fanno riferimento alla malattia del figlio. "Mio figlio si rende conto di quanto è bello non essere come te", così ha replicato agli odiatori seriali.

Ma non ci sono solo loro. C'è anche Chiara Ferragni che posta di tutto di più, i follower sono milioni, ma non mancano le critiche. Anche lei non ci sta più: "Perché le persone devono sempre dire cattiverie sugli altri?".