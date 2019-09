Star della tv inglese ubriaca dà una testata a una donna

Katie Price è uno dei volti più noti e amati della televisione nel Regno Unito. Ha vinto la quindicesima edizione del Celebrity Big Brother ma in realtà ha partecipato a numerosi reality nella tv inglese, essendo un personaggio piuttosto controverso, capace di regalare ottimi spunti agli autori. Nota per il suo carattere non sicuramente calmo e pacifico, Katie Price ha però decisamente esagerato durante una serata a Brighton, sabato 7 settembre.

Pare che la ragazza avesse esagerato con l'alcol e che fosse in un forte stato di alterazione. Una persona vicina a Katie Price ha raccontato la sua versione dei fatti a The Sun, riferendo che la ragazza si trascinasse da un ambiente all'altro di una nota discoteca di Brighton al seguito di una persona dello staff del locale. Probabilmente l'atteggiamento di Katie Price si è fatto a un certo punto molesto verso gli altri avventori, tanto da spingere uno dei buttafuori a intimarle di prendere la via dell'uscita. È a quel punto che sarebbe accaduto tutto. A sostegno dell'azione del buttafuori, una donna dello staff avrebbe detto a Katie Price che non era conveniente restare incollata a un ragazzo del team per tutta la notte in uno stato di ubriachezza. A quelle parole, però, la star inglese avrebbe reagito in maniera scomposta, afferrando la testa della donna e scagliandole una testata.

Non ci sono state scene madre o situazioni che hanno causato caos all'interno del locale dopo quest'azione ma il buttafuori avrebbe semplicemente preso in carico Katie Price per condurla alla fila dei taxi, assicurandosi che lasciasse il locale. Secondo i tabloid inglesi, il comportamento di Katie Price sarebbe da attribuire a un momento di difficoltà emotiva, una sorta di crisi del quarantesimo anno. Pare la vincitrice dl GF vip inglese che si sia recentemente sottoposta ad alcuni interventi estetici ma che il risultato non sia stato quello desiderato.