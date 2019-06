Stefano De Martino svela come si vede a 50 anni

Dopo il ritorno di fiamma con Belen, Stefano De Martino sta vivendo un momento di grande successo anche lavorativo. Gli impegni si moltiplicano, le reti televisive e non solo fanno a gara per ingaggiarlo e lui si gode la ritrovata serenità in famiglia. Insomma cosa desiderare di più dalla vita? Qualcosa c’è e Stefano De Martino lo ha confessato sui social.

L’ex ballerino di Amici, nelle scorse ore, ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto emblematico tanto quanto la didascalia della foto: " Me at Fifty (Io a 50 anni)". Nella fotografia condivisa sui social si vede una maestosa barca a vela veleggiare nelle acque del mare. Stefano De Martino si vede, dunque, così fra vent’anni, a godersi la vita e la famiglia a bordo di una splendida imbarcazione a solcare le onde. E non poteva essere altrimenti, lui che sul mare ci è nato e cresciuto (a Torre Annunziata).

Un desiderio che Stefano De Martino ha espresso al settimanale GQ, alcune settimane fa: " Sono Stefano De Martino e tra 20 anni mi vedo su una barchetta in mezzo al mare, a terra il meno possibile ". Intanto lui oggi sogna di portare in Rai uno show elegante e moderno con qualche richiamo al passato e, insieme alla compagna Belen Rodriguez ha dichiarato di essere alla ricerca del secondo figlio, ma senza fretta solo quando il destino vorrà.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?