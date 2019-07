Stephanie Niznik, la vicina di casa di Everwood, è morta. Aveva 52 anni

Stephanie Niznik, la vicina di casa del dottor Andy in Everwood, ci ha lasciato. È morta improvvisamente all’età di 52 anni per cause ancora sconosciute lo scorso 23 giugno a Encino, in California. Lo ha rivelato solo adesso la rivista americana Variety.

L’attrice era nata nel 1967 a Bangor, nel Maine, e il suo sogno da bambina era quello di diventare una genetista e dedicare la sua vita alla ricerca. Ma il destino era diverso e ha fatto il suo corso. Ha studiato russo e teatro alla Duke University e dopo un Master alla Cal Arts ha iniziato a fare l’attrice.

Stephanie Niznik ha debuttato nel 1994 nel film “Exit to Eden”, poi ha recitato in “Star TreK: L’insurrezione” e “La mia adorabile nemica”. Ma è alle serie tv che deve il suo successo: è entrata nel cast di “Renegade”, “La Signora in Giallo”, “Un detective in corsia” e “Nash Bridges”.

Nel 2002 Stephanie Niznik diventa Nina Feeney nella celebre teen drama Everwood. Nina è la vicina di casa del dottor Andy, medico, padre di due figli, rimasto da poco vedovo. Ma per questa famiglia è stata molto di più , e dopo un tira e molla che dura ben quattro stagioni, Nina e Andy decidono finalmente di sposarsi.

“ Everwood era più di una serie tv. Era una famiglia - hanno detto in un comunicato Greg Berlanti, creatore della serie tv, e la showrunner Rina Mimoun-. Abbiamo perso la madre della nostra tribù. Stephanie interpretava Nina, la vicina di casa di Andy Brown e la donna che lo ha aiutato a crescere i suoi figli, mentre lui faticava ad essere un padre single. Ha continuato a interpretare questa parte anche a telecamere spente, essendo un'incredibile amica, una figura materna per il nostro cast più giovane ed un'artista che ha portato calore, compassione ed humor in ogni episodio sul nostro set. Chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerla e lavorare con lei ne sentirà profondamente la mancanza ”.

Dopo Everwood, Stephanie Niznik ha recitato anche in “Grey's Anatomy”, “CSI: Miami”, “NCIS” e “Lost”, fino ad arrivare al terribile annuncio di questi giorni.