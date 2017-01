"Gli stilisti che non vogliono vestire Melania Trump? Gente scema"

"Trump è un vero amico, è un onore andare negli Usa e credo sia una cosa unica che può succedere solo una volta nella vita". È così che Flavio Briatore, presente alla sfilata di Billionaire Couture ha commentato ai microfoni di Corriere TV il suo invito alla cerimonia di insediamento di Donald Trump.

L'imprenditore, fondatore del marchio Billionaire ora rilevato dallo stilista tedesco Philipp Plein, partirà quest'oggi per l'America e sarà raggiunto dalla moglie Elisabetta Gregoraci. Per quanto riguarda la vicenda che ha visto protagonista Melania Trump e gli stilisti che si sono riufitati di vestirla Briatore commenta che questa è una "cosa scema per gente scema. Trump è stato eletto dagli americani, è l'uomo più potente del mondo."

E sulla possibilità di entrare in politica risponde: "Non entro in politica o avrò problemi con i vestiti di mia moglie". Intanto Elisabetta Gregoraci ha deciso che in America indosserà un vestito nero, uno chiaro e uno con un colore acceso mentre, anche lei, difende Melania Trump: "Moda e politica sono due cose diverse, bravo Armani che si è fatto avanti".