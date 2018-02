Striscia mette nel mirino l'Isola "Le nomination? Sono pilotate..."

Un altro scossone all'Isola dei Famosi. E anche questa volta arriva da Striscia la Notizia. Il tg satirico ha messo nel mirino le nomination tra i concorrenti durante il reality. Di fatto con un nuovo audio il tg di Antonio Ricci mette in dubbio le procedure per le nomination. A quanto pare Chiara Nasti avrebbe detto a Massimiliano Caroletti, il marito di Eva Henger che Andrea Marchi, capo progetto dell'Isola, le avrebbe chiesto di non nominare Filippo Nardi.



"No, vogliamo lasciarlo dentro ancora un po’, lo nominate più in là”, avrebbe riferito la Nasti riportando le parole di Marchi. Poi Nadia Rinaldi in un altro audio parla con Valerio Staffelli e rivela: "Marchi saliva sulla nostra isola e non ha fatto come con Monte che ci ha avvertito di quello che stava succedendo. Ci chiedeva solo: chi nomina, chi hai intenzione di nominare? A tutti, faceva solo questa domanda. E poi Amaurys è rimasto male quando Marchi gli chiedeva chi nominare dicendo di evitare il nome di Filippo. Lui voleva nominare Filippo fin dall’inizio. Amaurys ha detto ‘mi sento una m***a, la prossima volta però decido io e non mi faccio più influenzare. Ci dicevano di non nominare Filippo perché gli piaceva che rimanesse dentro". Insomma Striscia lancia qualche ombra sulle nomination lasciando intendere che possano essere "pilotate". Ma di certo le parole della Nasti finora non hanno trovato riscontro...