Striscia la Notizia, Ficarra e Picone contro Matteo Salvini

" Ogni volta che torno in Sicilia la trovo sempre più bella " sono le parole di Matteo Salvini. Di certo non sono andate giù a Ficarra e Picone. Il duo comico alla conduzione di Striscia la notizia ha fatto sapere la propria idea tramite il profilo Twitter.

Il post social

Lo scontro tra i comici Ficarra e Picone e il leader del Carroccio sta diventando una tradizione. Il leghista esorta la bellezza della Sicilia e i due siciliani commentanto: " E devi vedere quant'è bella quando non ci sei tu ". Ironici e pungenti verrebbe da dire. Poi aggiungono l'hashtag Striscia.

Un attacco o solo un battuta. I maligni sicuramente hanno le idee chiare anche perché tra i comici e Salvini non scorre buon sangue. Già nel 2016 i due avevano postato una foto sui social network con in cui tenevano in mano un cartello con la scritta "Io non ho paura di Salvini". Insomma, il rapporto rimane teso.