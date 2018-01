Striscia, Tapiro per Alberto Angela "Non posso fare tutte le Dolomiti"

Alberto Angela per la prima volta riceve il tapiro d'oro di Striscia la Notizia. Valerio Staffelli ha deciso di consegnare il premio al conduttore dopo le polemiche per la sua puntata dedicate alle Dolomiti che ha suscitato l'ira del Veneto. Il conduttore ha raccolto con simpatia il premio e ha ringarziato con stile Staffelli regalandogli una confezione di sfogliatelle napoletana. Poi però ha deciso di chiarire l'equivoco con il Veneto spiegando le sue ragioni: "Le Dolomiti è chiaro che non le puoi fare tutte. Noi abbiamo scelto un luogo per far vedere quanto sono belle, ma ce ne sono anche in Veneto, a Pordenone, nelle riprese si vedevano". Insomma a quanto pare il caso è chiuso e certamente Angela salderà il suo "debito" con il Veneto. Infine Staffelli ha chiesto al conduttore se si sente un sexsymbol. La rispota è stata chiara, da professionista: "Io sorrido, ma rimango concentrato sul mio lavoro". Insomma di fatto Alberto Angela adesso si gode il successo del suo programma e probabilmente sta già pensando ad una nuova edizione.