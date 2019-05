In Tennessee si può rivivere l’incidente di Lady D.

Fioccano molte critiche sull’apertura del parco "National Esquirer Live" che sorge nel cuore del Tennessee. Come ha riportato Dagospia, il parco a tema che si ispira a tutte le inchieste giornalistiche portate avanti dal celeberrimo giornale scandalistico, viene inaugurato oggi, 25 maggio, aprendo le porte a tutti i curiosi e a gli amanti del gossip più becero. Fin qui tutto nella norma, più o meno, ma quello che scatena una pioggia di indignazione, è un’attrazione in particolare, quella che riproduce nel dettaglio l’incidente di Parigi che nel 1997 ha ucciso la mitica Lady D.

"Tutto è proiettato in 3D. Non c’è sangue. Non c’è niente di tutto questo. Solo una ricostruzione capillare delle fasi salienti dell’incidente", spiega il direttore del National Esquirer Live in una nota. "Il tutto viene condito da una possibilità di esplorare l’indagine più a fondo, come un vero poliziotto. Cercando di smontare le teorie e, chissà, scoprire anche una verità celata nell’ombra", continua il direttore.

"Non è cattivo gusto. Noi mostriamo solo ciò che è accaduto. È un modo per rendere partecipe i nostri visitatori", conclude. Oltre a quello di Lady D, nel parco del National Esquirer Live, verranno riprodotti altri scandali piuttosto scottanti, come quello che ruota attorno all’assassinio di John Kennedy e quelli di Donald Trump. La vera essenza del parco, fa riferimento a un tipo di giornalismo che, al giorno d’oggi, ha perso le sue vere intenzioni.