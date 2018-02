Sul web gli hater sfottono Kendall Jenner: "Che brutti piedi"

Nel 2017 è stata la modella più pagata al mondo e la sua assenza alla Fashion Week milanese si è fatta sentire, ma fama, successo e una bellezza indiscutibili non bastano per mettersi al riparo dagli "haters" sul web, come sa bene Kendall Jenner.

Dopo avere pubblicato sul suo profilo Instagram un paio di splendidi scatti in bianco e nero (guarda le foto), perché li vedessero i suoi 88 milioni di followeer, la Jenner forse non si aspettava le critiche che le sono arrivate. E che hanno puntato non tanto sulla fotografia della famosa fotografa ucraina Sasha Samsonova, quanto su un dettaglio: i piedi della modella.

Le dita di Kendall sono "brutte e asimmetriche" secondo quanti sul web devono essersi sforzati parecchio pur di trovarle un difetto. Ci sono comunque più di 4 milioni di like a dire che quelle fotografie tanto male non devono essere uscite. E se è vero che anche la cattiva pubblicità è pur sempre pubblicità, la Jenner si è così guadagnata di nuovo le pagine dei giornali.