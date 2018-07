La svolta erotica di Fedez e la Ferragni non convince il pubblico

Fedez e Chiara Ferragni ci ricascano ancora e anche ieri hanno pubblicato sui social uno scatto provocante che ha fatto storcere il naso al pubblico.

A dire la verità, sono due giorni che i futuri sposi si divertono a condividere sui loro profili ufficiali di Instagram foto particolarmente hot. Il primo ad avere iniziato è stato proprio Fedez che su Instagram ha pubblicato uno scatto con la sua futura moglie mentre sono completamente nudi. Poi è arrivata la risposta (a tono) della blogger che ha condiviso un'altra foto loro mentre sono nella vasca da bagna (sempre nudi).

Ora, Chiara Ferragni rincara la dose e ne pubblica un'altra. Entrambi sono coricati sul letto (nudi) che guardano dritto l'obiettivo del fotografo. Non si vede nessun dettaglio intimo, ma questa svolta erotica non ha convinto proprio tutti. Gli utenti, infatti, gli hanno accusati di non sapersi godere minimante la loro intimità e "ora siete arrivati al punto di doverci far vedere anche che cosa fate a letto". I commenti contro Fedez e la Ferragni sono piuttosto duri, ma i due futuri sposi non hanno tempo da perdere per le critiche e pensano soltanto al loro matrimonio...