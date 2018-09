Tale e Quale Show, il cast della nuova edizione. C'è anche la Luxuria

È ai nastri di partenza l’ottava edizione di Tale e Quale Show, il programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti. La prima puntata è prevista per venerdì 14 settembre alle 21 e 25. Anche questa volta 12 protagonisti si sfideranno a suon di canti e balli, imitando gli artisti più famosi della musica internazione e italiana.

La giuria è composta da Loretta Goggi, che conferma il suo ritorno dopo il successo della passata edizione e, in Tale e quale Show fanno il loro debutto Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. I 12 protagonisti dell’edizione numero 8 sono: Matilde Brandi, ballerina e showgirl celebre per Domenica in e Torno Sabato, Antonio Mezzancella, vincitore della medaglia d’argento a Tu si que vales, Guendalina Tavassi, ex concorrente dell’edizione 11 del GF, Mario Ermito, attore e lanciato anche lui dal GF, e poi a sorpresa arriva Vladimir Luxuria, ex deputata e vincitrice della sesta edizione dell’Isola dei Famosi; si aggiunge Raimondo Todaro, volto celebre di Ballando con le stelle, Antonella Elia, showgirl che ha esordito con La Corrida nel lontano 1990, Giovanni Vernia, comico di Zelig, Roberta Bonanno, seconda classificata ad Amici 7, Andrea Agresti ex Iena, Alessandra Drusian che ha vinto a Sanremo con “Fiumi di Parole” e Massimo di Cataldo, cantautore.