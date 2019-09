Tale e quale show, Francesco Monte imita Mahmood e Panariello ironizza: "Noi sex symbol abbiamo anche altro"

Lo scorso venerdì 13 settembre, è stata trasmessa la nuova puntata di Tale e quale show, che segna ufficialmente l'inizio della nuova edizione del programma delle imitazioni. E il nuovo appuntamento televisivo condotto da Carlo Conti ha visto i dodici concorrenti ammessi alle selezioni per la gara degli imitatori eseguire le loro prime imitazioni. A far discutere molto, nelle ultime ore, è, in particolare, la performance eseguita da Francesco Monte, che, su Rai 1 ha provato ad impersonare Mahmood, il cantante che si è aggiudicato la vittoria del Festival di Sanremo 2019.

L'esibizione eseguita dall'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, nonché ex concorrente di diversi format di Canale 5 come Uomini e donne, Grande Fratello Vip e L'isola dei famosi, ha diviso l'opinione di pubblico e critica. La giuria del talent-show di Rai 1, composta anche quest'anno da Loretta Gocci, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, sembra aver tutto sommato gradito l'esibizione di Monte eseguita nei panni di Mahmood. In particolare, il comico Giorgio Panariello si è lasciato andare ad un commento ironico sul conto dell'ex tronista: "La dimostrazione di quello che ho sempre sostenuto anche per me. La bellezza non è tutto, noi sex symbol abbiamo anche altro".

Francesco Monte a Tale e quale show

Alla base della scelta di partecipare a Tale e quale show, così come ha palesato lo stesso Monte, vi sono la voglia di mostrare le sue capacità e il sogno di affermarsi come attore.

Molti sono i commenti giunti dal popolo del web, per l'esibizione eseguita da Francesco Monte a Tale e quale show. "Io e Mahmood durante la pubblicità accendiamo un cero per Francesco Monte #taleequaleshow", scrive qualcuno. "Quando lo ordini, quando ti arriva a casa", ha commentato un altro utente (alludendo all'imitatore Francesco Monte e all'artista Mahmood, ndr).

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?