Tania Paragoni: "Ecco perché ho divorziato da Jimmy Ghione"

Tania Paragoni racconta a Oggi la dolorosa separazione dall’ex marito Jimmy Ghione. Dopo che l’inviato di Striscia la notizia aveva ribadito di essere stato lasciato improvvisamente dall’ex moglie, la donna ha deciso di replicare e raccontare la sua versione dei fatti: "Mi amareggia leggere ancora il suo racconto di quanto ha sofferto per il nostro addio, e so bene che ha sofferto, perché ogni volta viene dato per scontato che invece per me è stato semplice. La crisi e la fine del nostro matrimonio l’ho messa a fuoco io, è vero, ma questo non significa che non abbia patito quanto lui."

Il matrimonio finito nel 2016

La Paragoni e Ghione si sono lasciati nel 2016. Non c’è mai stato alcun altro uomo alla base della decisione di tornare single. Semplicemente, la traduttrice ed ex moglie dell’inviato avrebbe deciso di assecondare il desiderio di dedicarsi a se stessa e alla sua carriera: "A un certo punto qualcosa si è rotto, non mi vedevo più nei panni della moglie totalmente dedita a lui. Avevo voglia di tornare a lavorare e il sentimento che ci ha uniti per 15 anni era diventato affetto, non più amore. Dovevo restare con lui e fingere? Tanti lo fanno, io ne sarei stata capace".

Lo avrebbe comunicato al suo ex con tutta la delicatezza del caso, provando ancora una volta a ricucire lo strappo prima di prendere una decisione definitiva: "Quando ho capito che era cambiato qualcosa di profondo ne abbiamo parlato. Ho cercato di farglielo capire, gli ho chiesto un po’ di tempo per stare da sola e dopo un periodo di difficoltà lui ha deciso di andarsene da casa. Poi abbiamo fatto una vacanza insieme in Thailandia per vedere se c’era qualcosa da salvare ma non è andata bene. Quello che lui racconta non sono bugie ma non è nemmeno la verità assoluta: è il modo in cui lui ha vissuto la fine del nostro matrimonio e io lo rispetto, ma la verità è che io ho meditato un anno sulle decisioni da prendere e ne ho sofferto."