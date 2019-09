Tra Taylor Mega e Giorgia si abbatte la furia di Erica Piemonte

“ Io vorrei rispondere a questo paparazzo che lui può dire quello che vuole ma le cose che succedono nell’intimità non si possono raccontare ”. Così Taylor Mega risponde a “Live non è la d’Urso” alle accuse di un paparazzo che racconta che con la sua nuova fidanzata non esiste nessuna storia, ma è tutta montata a favore di telecamera.

Taylor è in studio da Barbara d’Urso insieme alla nuova fidanzata Giorgia con cui si tiene mano nella mano. “ C’è tutta una storia con Erica che va chiarita… ”, racconta Taylor. “ Ma tu ora sei fidanzata con Giorgia? ”, le chiede la d’Urso. “ Si ’", risponde Mega. “ Ma sei stata fidanzata anche con Erica ?”, la incalza? “ No, io con Erica ho avuto qualcosa più di un’amicizia, però era qualcosa di non ufficializzato, nel senso che lei non mi faceva capire che aveva gelosia nei miei confronti ”. “ Avevate quindi una relazione ”, le chiede Barbara “Una relazione aperta ”, dice Mega.

"Visto che hai detto che hai delle cose da chiarire - continua Barbara d'Urso - noi abbiamo un ascensore, io vorrei che tu andassi perché devo farti vedere una cosa, che magari non voglio far vedere ad altri". E qui Mega lascia tutti a bocca aperta chiedendo il permesso alla sua compagna Giorgia. Nell’ascensore c’è ovviamente Erica Piemonte.

Inizia il confronto tra le due: Taylor chiede di chiarire, ma Erica appare molto nervosa: “I o rido e scherzo sempre ma quando c’è da essere seri ”. “ La cosa che mi dispiace - dice Taylor - è che io con te avevo un rapporto di amicizia stupendo, e la mia paura era che se andavamo un po’ più in là si sarebbe rovinato”. La Pieimonte non ha dubbi e le risponde che ormai sono andate comunque oltre.

Taylor replica che comunque oltre lei Erica aveva altre relazioni, ma la Piemonte racconta che in ogni caso lei provava un sentimento. Arriva poi il colpo di scena quando Giorgia, la nuova fidanzata di Taylor, arriva nell’ascensore e le due cominciano a discutere fino a che non arriva Barbara che chiede a Erica cosa prova: "Già vederle insieme mi urta, e quando mi mandano i video di loro due insieme mi si rivolta lo stomaco".

La questione viene lasciata in sospeso e le tre rimangono a discutere, mentre la d'Urso passa ad un altro argomento.