Taylor Mega, lato B in primo piano

Taylor Mega, classe 1993, ha fatto il suo debutto in televisione nel 2019 come concorrente dell’Isola dei Famosi dalla quale è dovuta andar via dopo una settimana di permanenza, dopo esser stata sconfitta al televoto. Da quel momento, però, invece di finire nel dimenticatoio come spesso accade, non si è fatto altro che parlare di lei, che lavora attualmente come imprenditrice e influencer di successo sui social. Qui, complici le sue curve mozzafiato, la bellissima Taylor incanta ogni giorno i suoi 2 milioni di follower con scatti davvero sexy.

26 anni per 1,73cm e 55kg: Taylor Mega è senza dubbio una donna incantevole e sa di esserlo. Non si contano, infatti, le migliaia di foto in cui la giovane udinese ama mettersi in bella mostra in abiti succinti e pose provocanti. Così, anche poche ore fa, Taylor è riuscita a far alzare la temperatura su Instagram pubblicando una Instagram Story in cui sponsorizza un bikini che può essere utilizzato anche come body, quindi super versatile. "-50%, stanno bene su tutte perché slanciano e snelliscono" , ha assicurato Taylor ai potenziali clienti. Nei video la vediamo posare di spalle mentre con la mano sinistra scatta un selfie al riflesso dello specchio. La lunga chioma bionda dall’effetto frisé è abbinata a un body nero molto, ma molto sgambato. Infatti, a ben guardare, la parte posteriore assume le sembianze di un vero e proprio perizoma, lasciando così il suo lato B in bella vista. Da parte dei suoi follower, ovviamente, tantissimi applausi e commenti di apprezzamento misto a un pizzico di sana invidia.

Ma c’è un altro dettaglio che non passa inosservato. La bella Taylor, infatti, posa in quella che sembra essere la sua cabina armadio, o meglio, un’intera stanza che ospita abbigliamento, scarpe e accessori. Sulla parete destra, infatti, si vede un’immensa libreria che ospita alcuni tra gli accessori più trendy del momento. Dalla mini-borsa di Jacquemus ad un modello bianco e nero con dettagli in oro della borsa Cahier di Prada, passando per l’intramontabile Birkin di Hermès e un’iconica Chanel nella delicata tonalità del beige. Non resta che chiedersi cos’altro nascondano le ante di quell’armadio!

Bella, fortunata, ma soprattutto con buon gusto nel vestire. Eppure, nonostante tutto ciò, quelloche piace di Taylor Mega è la sua schiettezza, anche quando si trova a dover affrontare argomenti spiacevoli che la riguardano da vicino. Dall’anoressia fino alla chirurgia estetica e molto altro. Insomma, Taylor piace o non piace affatto. E voi da che parte state?

