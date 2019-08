Taylor Mega risponde agli hater: "Vendo bikini, non vendo pensieri"

In posa da sirenetta sexy su uno scoglio mentre si gode il sole e il mare di Taormina, Taylor Mega ha scatenato una pioggia di commenti entusiastici dei suoi follower che alla domanda posta nella didascalia della sua foto, ' Qual è la vostra città preferita per le vacanze? ', in tantissimi hanno risposto : " La tua! ", rivelando così di sperare di poterla incontrare dal vivo. In bikini animalier bianco e nero, dalla fantasia zebrata, Taylor Mega mostra un fisico mozzafiato che secondo molti utenti " oscura il bel panorama alle tue spalle, perché sei tu il panorama ".

Ma come sempre gli hater sono in agguato e basta osservare meglio l’immagine postata dalla sexy influencer per lanciarsi in commenti sarcastici. Ad attirare la loro attenzione è un libro dalla copertina rossa che è appoggiato sull’asciugamano su cui è seduta Taylor Mega. Un tomo davvero imponente e dall’aria vissuta, non un romanzetto estivo, ma un libro di almeno un migliaio di pagine. " Non fare finta di leggere... " è l’attacco più educato rivoltole dagli hater. Altri si scatenano con " Hai imparato a leggere o guardi solo le figure? " e " Tu un libro lo usi solo come cuscino ".

" Ti hanno spiegato come si usa quell’arnese rosso che hai vicino? ", le scrivono e aggiungono sarcastici: " Mi fa morire la foto con il libro... sicuramente l'avrà letto tutto ".