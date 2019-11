Taylor Mega strega i suoi follower: lo scatto è magnetico

Negli ultimi tempi si è fatto un gran parlare di Taylor Mega, soprattutto a causa dei troppi shottini di vodka egiziana bevuti prima della diretta di Live – Non è la d'Urso di qualche settimana fa. L'influencer ha ironizzato sulla vicenda ma non ha smesso di mostrare anche il suo lato più sexy, come dimostra uno degli ultimi scatti condivisi sul suo profilo Instagram, che ha fatto salire notevolmente la temperatura dei suoi follower.

Che alla bella friulana piaccia mostrarsi in vesti succinte non è certo una novità. Basta scorrere il suo streaming fotografico su Instagram per trovare foto ad alto tasso di sensualità, in cui le curve di Taylor Mega fanno bella mostra di sé per la gioia dei suoi tanti seguaci, sia uomini che donne. Domenica mattina, l'influencer ha voluto alzare la posta in gioco e ha aggiunto l'elemento del mistero al suo scatto, indossando un passamontagna bianco che le lasciava scoperti solo gli occhi azzurri, magnetici, perfettamente truccati.

“ Ho sempre un asso nella manica ”, ha scritto Taylor Mega come didascalia allo scatto, mostrando in camera una particolare carta nera con raffigurato un asso di danari. Un caso? Probabilmente no, anche perché l'influencer non ha mai negato di amare il benessere economico, anzi, ha sempre dichiarato di amare il denaro e di volerne sempre di più. Anche nelle sue ultime storie Taylor Mega ha ribadito il concetto, affermando che “ sei hai i soldi hai meno motivi per essere triste. ” Non è chiaro se quell'asso di denari si riferisse proprio a questo ma è probabilmente un post aperto a diverse interpretazioni, delle quali questa è una delle più probabili.

Tuttavia, la carta che la Mega tiene in mano è probabilmente un elemento secondario nella composizione della foto o, per lo meno, lo è per la maggior parte delle persone che la seguono. Infatti, l'influencer si è ritratta in reggiseno, senza maglia, mostrando ancora le sue curve da capogiro. Diversi utenti hanno gradito la sua scelta e addirittura alcuni hanno ipotizzato che questo potesse essere un omaggio a una “revisione” additiva, prontamente smentita dalla diretta interessata. “ Bombe nuove ”, ha scritto un utente aggiungendo l'icona delle fiamme e del fuoco ricevendo la replica della stessa Taylor Mega: “ Son sempre le stesse. ”

Attualmente l'influencer pare sia single: nessun nuovo amore o flirt all'orizzonte dopo la fine della relazione con Giorgia Caldarulo e un timido tentativo di riavvicinamento con Erica Piamonte. La ragazza ha anche smentito l'indiscrezione secondo la quale starebbe provando a tornare insieme al miliardario iraniano Hormoz Vasfi.