Taylor Mega sul furto subito: "Nessun riserbo sui dati sensibili!"

Taylor Mega è tornata al centro dell'attenzione mediatica, per via di un funesto accadimento, che si è registrato nella casa in cui risiede, a Milano. Diverse ore fa, l'ex naufraga de L'Isola dei famosi aveva postato una serie di storie, in cui si dichiara affranta per il furto subito a Natale.

Originaria di Udine e classe 1993, l'influencer marketing- così come lei stessa ama definirsi- aveva scritto ai follower di essersi rivolta alle forze dell'ordine per quanto spiacevolmente accaduto nella sua abitazione milanese. "Mentre stavo a Udine mi è partito l'allarme -aveva fatto sapere la Mega, in un video condiviso tra le sue Instagram story- e chiaramente ho chiamato le forze dell'ordine mentre i ladri stavano ancora in casa. E sono corsa ieri da Udine a Milano e sono arrivata lì dopo 3 ore. Ho trovato un bel macello. Sono terrorizzata, onestamente. Meno male che c'era l'allarme". E lo sfogo di Taylor non finisce qui. Perché, la Mega è tornata a scrivere agli utenti in una nuova serie di storie su Instagram, a seguito del furto subito a Milano. In particolare, l'influencer ha lanciato un messaggio di contestazione destinato ad alcuni giornali.

"E' nei momenti come questo che capisci di chi ti stai circondando", ha scritto in una sua nuova Instagram story. In una seconda storia, poi, l'influencer si è sfogata su quanto divulgato dai media nelle ultime ore, alludendo soprattutto al trattamento dei suoi dati sensibili operato da alcuni giornali: "Io non ho parole per come alcuni siti e alcuni giornalisti non abbiano avuto un minimo di riserbo nel riportare l'accaduto, descrivendo addirittura dati sensibili del luogo. Datevi una ripigliata, ca**o!". E in un videomessaggio -postato sempre tra le ultime storie su Instagram-Taylor ha ringraziato coloro che l'hanno sostenuta per poi rivelare cosa sono riusciti a trafugare dalla sua abitazione i ladri: "Okay ragazzi, oggi sto meglio... Vi ringrazio per tutti i messaggi di supporto che mi avete scritto, è la seconda volta che mi capita questa disavventura... la prima mi capitò 4 anni fa quando non ero ancora così benestante e quando non pubblicavo tutto sui social e successe alle 11 di mattina. Quindi, queste cose, ragazzi, capitano un po' a tutti. Hanno portato via un po' di gioielli, però per fortuna quelli a cui io ero più legata non li avevo in casa. Tanti li porto sempre con me, mi hanno fatto un bel danno, però diciamo che è un danno abbastanza contenuto... Le borse... ne hanno portato via solo alcune, altre le hanno lasciato nella valigia che hanno mollato sul pianerottolo. Chiaramente ho rinforzato i sistemi di sicurezza. E da due giorni sono fissa in questura. Ringrazio la scientifica".