L'errore della Netrebko alla prima della Tosca: ​lo supera con eleganza

La prima del Teatro alla Scala di Milano è stata un successo. Sono stati numerosi i complimenti per l'allestimento della Tosca di Puccini del Maestro Riccardo Chailly e del regista Davide Livermore. Il pubblico in sala ha dedicato ben 16 minuti di applausi alla fine del terzo atto e anche le personalità presenti si sono dette entusiaste del risultato. Ovazione per Anna Netrebko, protagonista del melodramma, che ha ricevuto grandi onori nonostante una sbavatura sul finire del secondo atto.

Il soprano russo, naturalizzato austriaco, ha incantato il Teatro alla Scala con la sua eleganza e potenza vocale. Nel finale del secondo atto, dopo una delle più famose arie dell'opera pucciniana " Vissi d'arte ", il pubblico non ha potuto fare a meno di concederle un lungo applauso. Gli artisti hanno dovuto attendere qualche minuto prima di riprendere la messa in scena. Ed è poco dopo che si consuma quello che, teatralmente parlando, sarebbe potuto essere un dramma. Anna Netrebko si deve rivolgere al perfido Scarpia e dirgli: " Voglio avvertirlo io stessa. " Il soprano, però, si dimentica la battuta e ripete la frase precedente: " Chi m'assicura ?" Una lieve sbavatura che avrebbe potuto compromettere l'intero spettacolo ma che, invece, quasi non è stata notata dalla platea, che le ha dedicato un altro lunghissimo applauso alla fine dell'atto.

Da casa l'errore è stato maggiormente apprezzato grazie alle telecamere della Rai che hanno coperto dell'evento. La lieve incertezza di Luca Salsi, il baritono che ha interpretato il perfido barone Scarpia, e la smorfia di Anna Netrebko non sono passati inosservati. Il cosiddetto “loggione” di Twitter non si è potuto esimere dal commentare l'errore ma senza condannare l'esibizione di Anna Netrebko, considerata suprema. "In quel momento mi sono sentita mancare per lei...", "L'eleganza di uscire dall'impaccio con due sguardi", "Errore perdonabilissimo, quasi trascurabile per la velocità e la relativa scioltezza con cui sono andati avanti" , sono solo alcuni dei commenti ammirati per il soprano.