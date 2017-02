Telese e Costamagna tornano a duellare: da lunedì su La7 sono il "Bianco e Nero"

Ma ve li ricordate quando conducevano In Onda? Lei seria seria, maestrina, impettita, che sapeva tutto lei e lui, sbracato, con la pancetta, l'aria furbetta e i continui sbuffi perché la collega lo interrompeva sempre? «Ecco il magro Luca», lo presentava lei ironicamente. «Ecco Luisella, la superdonna», di rimando lui. Insomma, il duello tra la Costamagna e Telese era diventato un format, un tormentone, una sit-com: lo show lo facevano loro due, il dibattito era solo una scusa. A casa, i fan parteggiavano per l'una e per l'altro e, a colpi di social, si insultavano a vicenda. Bene, ora i due, dopo il clamoroso divorzio del 2011, tornano insieme: da lunedì presenteranno Bianco e Nero, nuovo programma di approfondimento de La7 dedicato ai casi più discussi, irrisolti, ai cold-case che riemergono dal passato. Anzi, Telese sarà il padrone di casa e la Costamagna lo aiuterà a districare i temi insieme all'avvocato Giulia Bongiorno e a Francesca Lancini, ex modella ora giornalista e scrittrice. Dunque, chissà, potrebbero riscoppiare le vecchie scintille, i malumori di un tempo, le antipatie mai sopite. Anche se, avendo lei accettato di tornare accanto al vecchio compagno su La7, dopo essere passata per Raitre e scritto alcuni libri, avrà pur sotterrato l'ascia di guerra, ma mai dire mai... Quando si divisero, sei anni fa, volarono accuse, insinuazioni, frecciate. Lei venne sostituita da Nicola Porro, maschio e «destrorso» vice direttore del Giornale e via con le polemiche sull'epurazione «politica» di una donna e di sinistra. Anche Telese venne accusato di aver contribuito a far fuori la collega. Alla fine, come sempre, le cose sono meno dietrologiche di come si pensa: la decisione fu del responsabile de La7 in quel momento, Giovanni Stella, che s'innamorò, professionalmente parlando, di Porro... Vabbè, lasciando il passato, ora si riparte. «Tornare a La7 è come essere a casa - spiega Luca Telese, che dopo In Onda e dopo il Fatto quotidiano è passato per Matrix e per un fallimentare tentativo di realizzare un quotidiano - . Lunedì vedrete un programma nuovo come lingua e con una contaminazione di vari generi. Tutti i grandi cambiamenti italiani sono passati dalla cronaca, vent'anni fa si passava dalla politica. Parleremo dei grandi casi di cronaca, il diritto, lo strapotere del processo mediatico». «Vorremmo dare tre sapori: un film di Tarantino, l'aroma di Almodovar (bianco e nero) e di Hitchcock perché vorremmo capire con l'intelligenza». Al solito Telese non pecca certo di modestia...