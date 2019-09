Temptation Island, la Fiordelisi non chiude la porta a Chiofalo

La rottura ufficializzata sui social tra gli ex protagonisti di Temptation island, Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo, continua a dividere l'opinione pubblica. C'è chi accusa i due ormai ex fidanzati di aver avviato una relazione finta, al mero scopo di ottenere visibilità e consensi del pubblico. E, ad alimentare le polemiche sulla loro relazione giunta al capolinea sono state alcune recenti affermazioni rilasciate, tra le Instagram stories, dalla presunta "terza incomoda" nel rapporto tra Chiofalo e la Fioderlisi, Aurora Ciorbi. Quest'ultima aveva dichiarato in rete di aver frequentano per almeno un anno e mezzo Chiofalo e di essere stata a casa dell'ex tentatore quando Antonella era a Salerno e quindi distante dalla sua "fiamma". Ma, come un raggio di sole dopo un'improvvisa tempesta, è spuntato in rete un messaggio di Antonella, la quale sembra non voler chiudere definitivamente la porta al suo ormai ex fidanzato.

Temptation Island: Antonella è lontana da Francesco

"Secondo me lui non ti ha tradito, dagli almeno la possibilità di chiarire", ha scritto un utente alla Fiodelisi, invitandola ad avere un confronto vis à vis con "Lenticchio". Un invito a cui la Fiodelisi ha prontamente risposto: "Secondo me sì. Ma gli darò modo a breve di parlare". Antonella Fiordelisi, quindi, presume di essere stata tradita dal suo ex fidanzato e sembra, tuttavia, voler concedere un chiarimento all'ex di Selvaggia Roma.

E, ad un altro utente, che le ha chiesto di rispondere alle continue voci che vedono la sua love-story nata per mero "business", la Fiordelisi ha così ribattuto: "Mai messi insieme per lavoro. Ci siamo sentiti, frequentati e fidanzati. Poi sono passata nella sua agenzia. Cosa c’è di male?".

