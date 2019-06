Temptation Island, Giada si scaglia contro Manuel

Il presunto tradimento di Manuel Galiano sta facendo chiacchierare in lungo e in largo. L’ex corteggiatore, ora fidanzato di Giulia Cavaglià, da qualche giorno è al centro del gossip in quanto, secondo alcune voci si sarebbe intrattenuto con una ragazza durante la sua ultima vacanza a Ibiza.

Sul web ognuno si è fatto un’idea su quale sia la verità, e qualcuno ha anche deciso di esporsi pubblicamente sulla questione. In particolare a dire la sua è stata Giada Giovanelli, ex protagonista di Temptation Island con il compagno Francesco Branco. La ragazza ha commentato la vicenda attraverso dei video che potete trovare qui in alto. Giada, infatti, ha conosciuto Manuel proprio durante la sua partecipazione al reality delle tentazioni. In quell’occasione il Galiano vestiva i panni di tentatore e tra loro i rapporti non sarebbero mai stati rosei. "Sapete che io non mi metto in mezzo su altre situazioni, però una cosa la devo dire dopo quello che ho saputo. Manuel ha tradito Giulia, sapete che era con noi a Temptation. Io non ci sono mai andata d’accordo, stavo per litigare pesantemente con una persona così, è una persona arragonte, pensa di sapere tutto lui. Pensa di fare l’uomo, ma è un bambino. E’ una persona che non ha nemmeno rispetto delle donne secondo me, e si è visto. Questa cosa dovevo proprio togliermela. Dopo questo ho avuto la conferma che avevo ragione. E’ una brutta persona, proprio povera dentro. Sono stufa che certe persone che non hanno i valori pensano di prendere per il cu*o tutti. E’ normale che smentisca, ma io ho la certezza."