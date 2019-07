Temptation Island, Sabrina dimentica il fidanzato Nicola e si dichiara a Giulio: "Ti voglio"

Sembra che la relazione tra Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, protagonisti di Temptation Island, sia destinata a finire: lei è sempre più presa del single Giulio Raselli e, nell’ultima puntata andata in onda, si è lasciata andare ad una vera e propria dichiarazione nei suoi confronti.

Sabrina, che fin dal suo ingresso nel villaggio dei single non ha nascosto l’attrazione nei confronti di Giulio, non è riuscita a trattenere la gelosia verso il giovane, rimproverandogli il fatto di non essere abbastanza libero nell’approccio con lei. “ Tu non sei una donna libera, hai un fidanzato a 30 metri ”, le ha ricordato Raselli che, dopo un breve litigio, è tornato a cercare la fidanzata di Nicola. Le dichiarazioni della 42enne nei confronti del ragazzo non si sono risparmiate e, senza mezzi termini, Sabrina ha confessato: “ I miei occhi stanno sempre addosso a te. Ho capito che ti voglio. A Nicola oggi non ci ho pensato proprio ”.