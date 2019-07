Temptation Island, Vanessa Cinelli parla di Katia e Vittorio

Grazie alla sua solarità Vanessa Cinelli ha subito conquistato l’attenzione di Vittorio che, a Temptation Island, si è recato per capire se Katia può essere la donna della sua vita. Due donne diverse che hanno in comune solo la voglia di divertirsi in maniera leggera e spensierata. A dirlo è lei stessa in un’intervista rilasciata al settimanale "Uomini e Donne Magazine": "Katia è una ragazza solare e in questo ci assomigliamo, ma Vittorio non penso abbia trovato altre similitudini". Sta di fatto che Vittorio pare si sia dimostrato molto preso da lei e soltanto l’ultimo falò chiarificatore sarà in grado di gettare luce sull’ombrosa relazione.

Temptation Island 2019, Vanessa: "Mi è dispiaciuto molto per Vittorio"

Sempre a Uomini e Donne Magazine Vanessa di Temptation Island 2019 si è dichiarata molto diversa da Katia poiché lei reputa la convivenza molto importante in una coppia. Quando ama, sentirsi pronunciare certe frasi la fa soffrire ed è per questo che si è sentita molto vicina a Vittorio Collina: "Ero dispiaciuta nel sentirlo e vederlo stare male per le dure parole di Katia". La storia più importante di Vanessa è finita proprio a causa di divergenze caratteriali. Che Katia e Vittorio siano destinati a uscire single da Temptation Island?