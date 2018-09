Temptation Island Vip: le anticipazioni degli autori sulle coppie famose

Manca ormai ben poco alla messa in onda della prima puntata di Temptation Island Vip: nel villaggio le riprese della prima edizione del docu-reality dedicato ai personaggi famosi sono nel loro vivo. Cresce l'attenzione intorno ai protagonisti del programma che vede al timone Simona Ventura: se la conduttrice non ha nascosto di provare delle emozioni molto forti, sono gli autori del programma a tenere viva la curiosità dei telespettatori. Raffaella Mennoia e Fabio Pastrello, infatti, hanno rilasciato alcune dichiarazioni a Uomini e Donne Magazine che lasciano intendere che l'attesa del pubblico sarà presto ripagata: i colpi di scena saranno i veri protagonisti della trasmissione.

La Mennoia e Pastrello, autori del programma, hanno parlato di alcune delle coppie, rilasciando anticipazioni davvero succulente. I due hanno rivelato dei particolari inediti rigurdanti i protagonisti di Temptation island Vip provenienti dal mondo di Uomini e Donne. Provenienti dal trono Over del dating show di Maria De Filippi, Sossio e Ursula hanno già confessato di aver attraversato diverse liti, una volta lontani dalle telecamere, ma a rincarare la dose ci hanno pensato le parole della redazione del docu-reality.

"Usciti da Uomini e Donne, hanno deciso di vivere appieno la loro storia d’amore arrivando a progettare una convivenza appena terminata l’estate. Quello che possiamo anticipare è che, alla vigilia della partenza per Temptation Island, è accaduto qualcosa di molto importante che influenzerà il loro viaggio dei sentimenti fin dalle primissime battute" , hanno detto gli autori parlando della Bennardo e di Aruta. Di cosa si tratta non è ancora ben chiaro: è evidente però che tra la gelosia di Ursula e l'atteggiamento di Sossio, che si lascia molto affascinare dalle belle donne, ne vedremo delle belle.

Non saranno da meno neanche Giordano e Nilufar: "Se fino a oggi siamo stati abituati a vedere una Nilufar forte e predominante e un Giordano più accomodante, dopo lo sbarco sull’isola comprenderemo immediatamente che qualcosa nei 'pesi' del loro rapporto si è capovolto" , hanno rivelato ala Mennoia e Pastrello, aggiungendo poi che tra i tentatori ci sarà anche un ex corteggiatore della Addati, cioè Nicolò Ferrari. Inoltre, Nilufar ha anche sbagliato durante il suo trono: contravvenendo alle regole del dating show, la giovane aveva frequentato di nascosto un suo spasimante. Mazzocchi coglierà l'occasione di Temptation Island per 'vendicarsi' della fidanzata?