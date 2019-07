Temptation Island Vip, Francesco Chiofalo vorrebbe parteciparvi e lancia una frecciatina all'ex Selvaggia: "Da cantante non penso che avrà successo"

In una nuova intervista concessa a Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, l'ex tentatore di Temptation Island, Francesco Chiofalo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla malattia che lo ha recentemente colpito e anche sul rumor che lo vedrebbe tra i papabili partecipanti a Temptation Island Vip.

In una nuova diretta radiofonica del format Non succederà mai più, Chiofalo ha voluto in primis lanciare un messaggio positivo a chi sta affrontando la sua battaglia personale contro una malattia da sconfiggere. L'ex tentatore ha invitato i radio-ascoltatori e non a seguire i suoi consigli, dopo essersi sottoposto ad un intervento delicato per la rimozione di un tumore al cervello: "I problemi di salute vanno combattuti con la positività. Ai ragazzi che mi scrivono consiglio sempre di far finta di non avere nulla e di godersi ogni minima cosa, anche il semplice gesto di guardare un film con la propria madre. Durante questi brutti periodi, non ti arrabbi più per tante cose, lasci perdere, perché impari quali sono le priorità. Bisogna ridere. L’unico modo per superare gli ostacoli della vita è ridere".

Francesco Chiofalo sarà a Temptation Island Vip?

La conduttrice Giada Di Miceli, nel corso dell'intervista concessale dall'amato "Lenticchio" ( questo è l'amato nomignolo dell'ex tentatore Francesco Chiofalo, ndr), ha incalzato Francesco sul rumor secondo cui lui sarebbe in procinto di partecipare alla nuova edizione vip di Temptation Island. La Di Miceli , inoltre, ha chiesto all'ospite se gli piacerebbe poter tornare in tv, come partecipante del "docu-reality sui tradimenti" e in coppia con la sua attuale fidanzata Antonella Fiordelisi. E la risposta di Francesco non è tardata ad arrivare: "Io non ho paura dei tentatori, perché sono insostituibile. Antonella non riuscirebbe a trovare mai uno come me. Se siamo stati chiamati? Questo non posso dirlo".

Infine la conduttrice Di Miceli ha interpellato Chiofalo sul singolo rilasciato da Selvaggia Roma, dal titolo "Dammi un Mojito". "Ha pubblicato un singolo? E quando? Io non lo sapevo perché non la seguo più -ha dichiarato Chiofalo sul conto della sua ex fidanzata, a cui l'ex tentatore ha lanciato una frecciatina- . Comunque non penso avrà successo, non è una cantante. Ma poi, chi la segue? Nessuno!".