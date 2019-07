Temptation Island Vip, svelate le prime coppie concorrenti

Mentre l'edizione classica sta volgendo al termine, con grande seguito di pubblico, fervono i preparativi per Temptation Island Vip. Pochi giorni fa è arrivata la conferma della conduzione che dalle mani di Simona Ventura è passata a quelle della veterana dei reality Alessia Marcuzzi. Ora la produzione è impegnata nei casting per individuare le coppie che saranno protagoniste della seconda edizione del fortunato reality show.



Il settimanale "Oggi", con un servizio in esclusiva, ha rivelato quali sarebbero le prime due coppie di vip che dovrebbero prender parte al programma. L'attore Alex Belli e la modella venezuelana Delia Duran sarebbero, infatti, stati selezionati per far parte del cast. Dopo la grande visibilità conquistata al Grande Fratello di Barbara d'Urso grazie all'ex fidanzata Mila Suarez, Belli e la Duran avrebbero le valige pronte per partire alla volta della Sardegna il prossimo agosto. Sempre secondo il giornalista Alberto Dandolo, anche la bella attrice e showgirl Nathalie Caldonazzo sarebbe già stata ingaggiata per il reality insieme al suo compagno. Dopo la breve esperienza all'Isola dei Famosi, dove rimase in gioco per poche settimane, la Caldonazzo ritrova alla conduzione Alessia Marcuzzi ed è pronta a mettere in gioco i suoi sentimenti nel reality dell'amore.

Intanto Raffaella Mennoia, attraverso le pagine di "Uomini e Donne Magazine", ha rivelato che il cast è quasi al completo e che le registrazioni della seconda edizione Vip stanno per cominciare. Ai provini sono state convocate più di trenta coppie famose ma non è stato facile scegliere visto che: " Essendo coppie note, fanno molta più attenzione a ciò che dicono ".