Temptation Island, Vittorio lascia Katia

Lo scorso lunedì 29 luglio, è stata trasmessa la penultima puntata della sesta edizione di Temptation Island. Il nuovo appuntamento tv del format condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi ha visto la coppia formata da Katia Fanelli e Vittorio Collina giungere al falò di confronto finale. A iniziare a parlare è stato Vittorio, il quale si è detto cambiato rispetto a com'era all'inizio della sua esperienza all'isola delle tentazioni. Collina aveva deciso di portare la Fanelli a Temptation per accertarsi che Katia lo amasse realmente, ma i suoi sentimenti sono cambiati nei riguardi della sua fidanzata. "Avevi questa voglia di capire quanto fossi innamorata di me- ha esordito Vittorio, parlando vis à vis con Katia-. Ma a me è sembrato che tu volessi sbavare davanti ai ragazzi... che sbavona, vuoi il piattino?".

Alle prime parole di Vittorio, Katia si è difesa contestando al suo ragazzo di averla dimenticata di colpo, dopo aver conosciuto Vanessa. Ma Vittorio ha spiegato di non essere innamorato della tentatrice, in occasione del falò di confronto. Dopo le prime parole spese dai due fidanzati, il conduttore Filippo Bisciglia ha spiegato a Katia che Vittorio è partito inizialmente bloccato nel suo percorso, ma è poi riuscito ad approcciarsi alla single Vanessa. Bisciglia ha invitato, quindi, Katia ad aprire il suo cuore dinanzi al suo ragazzo, per non farlo andare via dal programma senza di lei. Ma Katia non è riuscita a conquistarsi la fiducia di Vittorio, scusandosi per avergli dato del "cogl***e" nel programma. E Vittorio voleva sentirsi dire altro, evidentemente.

Vittorio lascia Katia a Temptation Island

Alla fine, a chiudere la loro love-story è stato proprio Vittorio. "Sai quanto vali per me, giuro, ma io non sono andata oltre dei commenti -dichiara Katia in lacrime , parlando a Vittorio, questa volta sicura dei suoi sentimenti -. Io penso di averti dato tanto in due anni e mezzo, anche perché a te non manca niente, hai tutto. Mi hai dato tanto e mi hai fatto vivere una favola". Lui, forse per orgoglio, non la perdona: "Io apprezzo tutto quello che mi sta dicendo, ma non riesco a dimenticare la presa per il cul* della prima settimana. È inutile che adesso fai tutta la parte, non lo accetto. Come in altre storie precedenti, si è superato il limite e non riesco a tornare indietro". Così conclude Vittorio: “Non avrei mai pensato, però io voglio tornare a casa da solo”. Alla fine, però, Vittorio Collina ha chiesto alla single Vanessa Cinelli di poterla conoscere fuori dal programma.

