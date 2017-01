Tenero incontro in montagna tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno passato il Natale e il Capodanno divisi come loro stessi avevano già annunciato nei mesi scorsi, ma il settimanale Chi è riuscito a trovarli insieme in Svizzera.

Che la storia tra la showgirl argentina e il pilota di MotoGp abbia qualche problemino, ormai, è un dato di fatto e questa "paparazzata" esclusiva della rivista di Alfonso Signorini ne è soltanto una conferma. Belen e Stefano sono stati beccati insieme sulla terrazza del ristorante Le Marmote a Verbier, in Svizzera. Il ballerino aveva raggiunto qui la Rodriguez per venire a prendere il figlio Santiago, ma quello che doveva essere un banale incontro tra due ex si è trasformato in qualcosa di più dolce.

Come rivela il settimanale Chi, Belen e Stefano si sono dati appuntamento sulla terrazza del ristorante "La Marmote", dove il giorno prima la showgirl aveva pranzato con il suo nuovo compagno Andrea Iannone. I due ex coniugi hanno parlato tranquillamente in presenza del piccolo Santiago, ma l'espressione commossa di Belen e i suoi sguardi affettuosi fanno sperare in qualcosa d'altro.

I due, poi, si sono scambiati anche teneri abbracci che non si vedevano da tanto tempo. Forse questo testimonia un amore che non si è mai spento? Ma non solo. Dopo aver passato qualche oretta insieme al figlio Santiago, scrive Chi, Belen e Stefano sono stati pizzicati in auto: "Hanno trascorso un'ora in auto da soli, bisbigliando fitto fitto...". Bolle qualcosa in pentola? (Guarda la foto)