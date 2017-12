Tensione a "Domenica In": "Sfuriata della Parodi"

I continui flop di Domenica In di fatto non hanno certo portato un clima sereno dietro le quinte del programma. Lo share del contenitore di Rai Uno non riesce a sfondare nemmeno con la momentanea pausa della concorrenza di Domenica Live su Mediaset. Di fatto il picco toccato finora è del 14 per cento, ma solo grazie all'assenza della D'Urso che tornerà dopo le Feste. Viale Mazzini più volte ha cercato di aggiustare il tiro del programma delle sorelle Parodi ma con scarsi risultati. Infatti, dopo una fase iniziale che ha previsto di fatto una co-conduzione da parte di Benedetta e Cristina Parodi, col passare delle settimane è stata scelta la strada che porta alla separazione dei due ruoli. Da un lato Cristina al timone del programma e soprattutto delle interviste con gli ospiti, dall'altro lato invece la presenza dei Benedetta con qualche collegamento in esterna e con qualche dritta per le ricette. Un ruolo del tutto depotenziato rispetto a quello della sorella Cristina. E adesso, come riporta il settimanale Chi, dietro le quinte del programma, lontano da occhi indiscreti, ci sarebbe stata una sfuriata da parte di Benedetta minacciando anche di lasciare il programma. E di fatto a far infuriare Benedetta Parodi sarebbe stato il suo ridimensionamento all'interno della scaletta delle puntate. Insomma su Domenica In tira ancora aria di tempesta.