Teresa Langella: il suo scatto in costume manda in deliro i fans

Teresa Langella è una delle ex troniste di Uomini e donne più amate e discusse. La ragazza, nelle ultime ore, è finita nuovamente nel mirino del gossip. A generare parecchio scalpore ci avevano già pensato le ultime IG Stories dell’ex tronista e del suo fidanzato Andrea Dal Corso.

I due, infatti, sono separati da un bel po’ di giorni a causa della lontananza. Tuttavia, se lei sembra davvero afflitta da questa situazione, lui appare molto più spensierato. Ad ogni modo, ciò che sta infiammando la polemica nelle ultime ore è uno scatto in costume di Teresa Langella.

Teresa Langella: la sua foto infiamma il web

Il dettaglio che è risaltato agli occhi riguarda le gambe della bella napoletana. Secondo il punto di vista di alcuni utenti, infatti, la ragazza ha delle cosce davvero eccessivamente muscolose, quasi da sembrare un uomo, ma non è tutto. Un altro utente, dal profilo probabilmente fake, ha attaccato la Langella su di un altro aspetto.

La persona in questione, infatti, ha accusato l’ex tronista e il suo fidanzato Andrea Dal Corso di essere alquanto falsi. A suo avviso, infatti, pare assurdo che una coppia affiatata che si ama trascorra molto poco tempo insieme. Il motivo celato dietro questo loro comportamento potrebbe essere legato ad un’ipotetica rottura. Al momento, però, questo sembra essere l’unico sospetto in merito alla vicenda. Non ci resta che attendere le prossime notizie di gossip per scoprire cosa succederà tra Teresa e Andrea.