"Sembri un uomo": Teresa Langella insultata sul web

Teresa Langella è uno tra i personaggi provenienti da Uomini e Donne più seguiti sui social. L’ex tronista, infatti, vanta oltre 650 mila follower che la seguono con tanta passione e ammirazione. Ad ogni modo, come spesso capita ai personaggi famosi sono anche esposti sul web,e tra i tanti frequentatori del cyber-mondo non manca chi vive di insulti ad altri.

La foto che ha scatenato i fan contro Teresa Langella

Teresa è una bellissima ragazza, mora, mediterranea e con un fisico da fare invidia. La sua muscolatura, però, spesse volte è soggetta a numerose critiche da parte degli internauti. Alcuni utenti, infatti, proprio commentando l’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram hanno fatto notare all’ex tronista dei dettagli alquanto imbarazzanti. In particolare a Teresa Langella viene rimproverato il suo fisico corpulento. Nello scatto in questione, la ragazza sfoggia dei muscoli davvero molto pronunciati. Molti utenti, infatti, le hanno detto che sembra un uomo e che la sua fisicità è davvero troppo poco consona ad una donna.

Altre persone, però, hanno messo in dubbio l’autenticità dello scatto. Alcuni utenti hanno, quindi, fatto notare come l’immagine fosse completamente modificata in alcuni punti. Questo, implica necessariamente il fatto che la Langella abbia adoperato photoshop per modificare la foto. Nel rispondere alle accuse la ragazza ha ammesso di aver adoperato photoshop ma semplicemente per mettere maggiormente in risalto l’abito che indossava. Teresa ha specificato di non essere stata molto brava con le modifiche e, per questo motivo, ha creato un bel pasticcio. Dopo aver chiarito tale questione, però, Teresa è passata all'attacco rispondendo a tutte le critiche sul suo aspetto fisico.