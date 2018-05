Terremoto, scuola ricostruita a tempo di record grazie ad Andrea Bocelli

Una scuola ricostruita a tempo di record. Con i fondi raccolti (anche) durante uno show televisivo. Andrea Bocelli non è uno che che parla a caso. A settembre aveva annunciato che La Celebrity Fight Night of Italy, ossia il suo concerto recital al Colosseo trasmesso su Raiuno, sarebbe servito a rimettere a nuovo la scuola media Giacomo Leopardi di Sarnano, nel maceratese graffiato dal terremoto. Detto, fatto.



Ieri a Sarnano c’è stata l’inaugurazione e la scuola risulta completata in un tempo totalmente lontano dalla media temporale cui siamo abituati: 150 giorni. Cinque mesi netti, non un giorno di più. L’edificio scolastico, antisismico, ecosostenibile, tecnologicamente avanzato e dotato di servizi didattici, artistici e sportivi all’avanguardia, utili agli studenti ma anche all’intera comunità, è stato ricostruito interamente grazie all‘Andrea Bocelli Foundation (ABF) e anche alla Only The Brave Foundation del filantropico Renzo Rosso. E c’erano entrambi, con le loro mogli (tra l’altro Veronica Bocelli è sempre molto attiva anche sui progetti benefici di suo marito) di fianco a un parterre di ospiti che rendeva l’idea dell’importanza dell’evento. Ad ascoltare Andrea Bocelli cantare l’Inno d’Italia al momento dell’inaugurazione c’erano, oltre al sindaco Franco Ceregioli, il Commissario Straordinario per la Ricostruzione Paola De Micheli, Renato Zero, Sarah Ferguson, Maria Grazia Cucinotta e Sara Doris della Fondazione Mediolanum. Un evento semplice, senza sfarzi ma significativo di quanto possano concretamente fare gli artisti se sposano un progetto e vogliono aiutare comunità ferite dalla disgrazia. Senza fare semplice propaganda ma mirando davvero a raggiungere i risultati promessi.